Спортивний директор Генка: Шахтар - дуже хороша команда

Джерело - tribuna.com.
Генк у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Шахтаря має повірити у власні сили.
Про це розповів спортивний директор бельгійського клубу Дімітрі Де Конде.
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"Шахтар може не бути привабливим суперником, але це дуже хороша команда. Це матч Ліги чемпіонів. У клубу дуже великі фінансові можливості.
Ми теж маємо багато якостей. Повинні повірити в свої шанси, наважитися на ризик", - сказав Де Конде.
Матчі відбудуться 3 і 10 серпня.
Раніше, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.