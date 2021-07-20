Спортивний директор Генка: Шахтар - дуже хороша команда

Генк у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Шахтаря має повірити у власні сили.

Про це розповів спортивний директор бельгійського клубу Дімітрі Де Конде.

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"Шахтар може не бути привабливим суперником, але це дуже хороша команда. Це матч Ліги чемпіонів. У клубу дуже великі фінансові можливості.

Ми теж маємо багато якостей. Повинні повірити в свої шанси, наважитися на ризик", - сказав Де Конде.