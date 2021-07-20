 Спортивний директор Генка: Шахтар - дуже хороша команда | Футбол | Champion.com.ua
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Спортивний директор Генка: Шахтар - дуже хороша команда

Сьогодні 13:31 463 0
Дімітрі Де Конде прокоментував матч проти Шахтаря
Спортивний директор Генка: Шахтар - дуже хороша команда
#Шахтар, #Генк

Джерело - tribuna.com.

Генк у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Шахтаря має повірити у власні сили.

Про це розповів спортивний директор бельгійського клубу Дімітрі Де Конде.

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"Шахтар може не бути привабливим суперником, але це дуже хороша команда. Це матч Ліги чемпіонів. У клубу дуже великі фінансові можливості.

Ми теж маємо багато якостей. Повинні повірити в свої шанси, наважитися на ризик", - сказав Де Конде.

Матчі відбудуться 3 і 10 серпня.

Раніше, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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