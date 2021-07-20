 Гравця Евертона заарештували за підозрою в сексуальних зв'язках з неповнолітніми | Футбол | Champion.com.ua
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Гравця Евертона заарештували за підозрою в сексуальних зв'язках з неповнолітніми

Сьогодні 08:55 362 0
Гравця відсторонили від тренувань
Гравця Евертона заарештували за підозрою в сексуальних зв'язках з неповнолітніми
#Евертон

Джерело - isport.ua.

Минулого тижня поліція Манчестера заарештувала футболіста АПЛ, якого підозрюють у злочинах сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на поліцію.

Зірковий одружений гравець був затриманий, а пізніше відпущений під заставу. Його ім'я видання не розкриває.

"У п'ятницю, 16 липня, офіцери заарештували 31-річного чоловіка. Його підозрюють у злочинах на сексуальному ґрунті щодо неповнолітніх.

На цей час він звільнений під заставу, поліція продовжує подальше розслідування ", - йдеться в заяві поліції.

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Пізніше стало відомо, що футболіст грає за Евертон. Клуб виступив з офіційною заявою щодо даного інциденту і повідомив, що усунув гравця від тренувань. Однак ім'я підозрюваного "іриски" також не розкрили.

"Евертон підтверджує, що відсторонив футболіста першої команди до закінчення розслідування. Ми будемо надавати підтримку владі в розслідуванні і найближчим часом не будемо робити ніяких заяв", - йдеться в повідомленні клубу.

Відзначимо, що підозрюваним може бути ісландський півзахисник Гільфі Сігурдссон або англійська хавбек Фабіан Делфі. Серед гравців Евертона тільки їм на даний момент є повний 31 рік, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

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