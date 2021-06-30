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Екстренер Ліверпуля очолив Евертон

Сьогодні 18:11 129 0
У Евертоні новий головний тренер
Екстренер Ліверпуля очолив Евертон
Фото - evertonfc.com
#Евертон, #Бенітес

Джерело - Чемпіон.

Іспанський фахівець Рафаель Бенітес призначений на пост головного тренера Евертона.

Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

Контракт тренера з клубом розрахований на три роки. Бенітес приступить до роботи з командою 5 липня.

Спеціаліст працював у іншому клубі із Мерсисайду - Ліверпулі, з 2004-2010.  У Англії 61-річний тренер також очолював Челсі (2012-13) та Ньюкасл (2016-2019). 

Останнім місцем роботи Бенітеса був китайський Далянь Про.

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Публикация от Everton (@everton)

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