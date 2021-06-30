Екстренер Ліверпуля очолив Евертон

Джерело - Чемпіон.
Іспанський фахівець Рафаель Бенітес призначений на пост головного тренера Евертона.
Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.
Контракт тренера з клубом розрахований на три роки. Бенітес приступить до роботи з командою 5 липня.
Спеціаліст працював у іншому клубі із Мерсисайду - Ліверпулі, з 2004-2010. У Англії 61-річний тренер також очолював Челсі (2012-13) та Ньюкасл (2016-2019).
Останнім місцем роботи Бенітеса був китайський Далянь Про.
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