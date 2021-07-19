Монзуль призначена головним арбітром на матч Олімпійських ігор

На лінії їй допомагатимуть Марина Стрілецька і Люсі Ратайова

Джерело - УАФ.

Бригада Катерини Монзуль розсудить матч жіночого футболу на Олімпіаді в Токіо між збірними Китаю і Бразилії.

Про це повідомляє сайт УАФ.

На лінії їй допомагатимуть Марина Стрілецька і Люсі Ратайова. Четвертий арбітр - Стефані Фраппар (Франція).

Арбітр ВАР - Гільєрмо Гуадра Фернандес (Іспанія). Асистенти арбітра системи ВАР - Бенуа Мілло (Франція, Сем Фишвик (Німеччина) і Дженні Палмквіст (Швеція).

Матч між збірними Бразилії та Китаю відбудеться в середу, 21 липня о 11:00.

Нагадаємо, Гофф пропустить Олімпіаду-2020.