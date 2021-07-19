 Барселона готова продати 20-річного Деста | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона готова продати Деста

Сьогодні 18:42 223 0
Гравцем цікавиться Інтер та Баварія
Барселона готова продати Деста
#Барселона, #Дест

Джерело - Sport.es.

Правий захисник Барселони Сержиньо Дест може покинути каталонський клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб готовий вислухати пропозиції інших клубів і в разі вигідної угоди продати 20-річного футболіста.

Повідомляється, що в число зацікавлених команд можуть увійти Баварія і Інтер.

При цьому італійський клуб може взяти гравця в оренду з правом викупу. У той же час Барселона має намір провести повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Брайтон хоче переманити нападника Барселони.

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