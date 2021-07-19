Джерело - Sport.es.
Правий захисник Барселони Сержиньо Дест може покинути каталонський клуб.
Про це повідомляє Sport.es.
Іспанський клуб готовий вислухати пропозиції інших клубів і в разі вигідної угоди продати 20-річного футболіста.
Повідомляється, що в число зацікавлених команд можуть увійти Баварія і Інтер.
При цьому італійський клуб може взяти гравця в оренду з правом викупу. У той же час Барселона має намір провести повноцінний трансфер.
Нагадаємо, Брайтон хоче переманити нападника Барселони.