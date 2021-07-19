Баварія знайшла підсилення у Барселоні

Баварія вирішила шукати підсилення складу в Барселоні та обрала трьох претендентів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Баварія прагне підсилити правий фланг оборони та розмірковує щодо підписання одного з оборонців Барселони – Сержіньйо Деста, Сержі Роберто та Емерсона.

Найбажанішим варіантом є Дест, якого мюнхенці прагнули підписати раніше. Втім, головною проблемою є те, що усі троє гравців мають намір розпочати новий сезон у складі саме Барселони.

Нагадаємо, Левандовский - найкращий гравець сезону в Баварії.