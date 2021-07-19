Баварія знайшла підсилення у Барселоні

Джерело - football24.ua.
Баварія вирішила шукати підсилення складу в Барселоні та обрала трьох претендентів.
Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.
Баварія прагне підсилити правий фланг оборони та розмірковує щодо підписання одного з оборонців Барселони – Сержіньйо Деста, Сержі Роберто та Емерсона.
Найбажанішим варіантом є Дест, якого мюнхенці прагнули підписати раніше. Втім, головною проблемою є те, що усі троє гравців мають намір розпочати новий сезон у складі саме Барселони.
Нагадаємо, Левандовский - найкращий гравець сезону в Баварії.