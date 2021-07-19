Зоря оголосила про підписання Снурніцина

Угода розрахована на три роки

Джерело - офіційний сайт Зорі.

Луганська Зоря оголосила про підписання захисника Ігоря Снурніцина.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Угода розрахована на три роки.

Раніше Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.