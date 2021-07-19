Зоря оголосила про підписання Снурніцина

Джерело - офіційний сайт Зорі.
Луганська Зоря оголосила про підписання захисника Ігоря Снурніцина.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Угода розрахована на три роки.
Раніше Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.
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|1
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|3000
|На сайт
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|1500
|На сайт
Джерело - офіційний сайт Зорі.
Луганська Зоря оголосила про підписання захисника Ігоря Снурніцина.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Угода розрахована на три роки.
Раніше Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.