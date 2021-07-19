 Зоря оголосила про підписання Снурніцина | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря оголосила про підписання Снурніцина

Сьогодні 16:57 297 0
Угода розрахована на три роки
Зоря оголосила про підписання Снурніцина
#Зоря, #Снурніцин

Джерело - офіційний сайт Зорі.

Луганська Зоря оголосила про підписання захисника Ігоря Снурніцина.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Угода розрахована на три роки.

Раніше Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.

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