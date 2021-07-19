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Де Дзербі пояснив прихід у Шахтар

Сьогодні 11:56 542 0
Де Дзербі прокоментував прихід у Шахтар
Де Дзербі пояснив прихід у Шахтар
Фото - ФК Шахтар
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче рости у донецькому клубі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Зараз я отримую відмінний досвід в Шахтарі. Все нове, а воно часто буває чудовим. Звичайно, є певні складнощі, пов'язані з мовою. Так що нам потрібно дати нові ідеї, методики. Навіть мої гравці проходять через тренування, яких у них раніше не було. Я отримую задоволення, попри всі складнощі.

Я прийшов сюди, адже маю бажання стати кращим. Хочу вчитися, рости, дізнатися, який футбол за межами Італії, грати в єврокубках. Хочу зрозуміти, як стимулювати футболістів з різними звичками і менталітетом.

Крім того, ідеї Шахтаря близькі до моїх, а це підштовхнуло до мене прийняттю пропозиції. Вони бачать футбол так, як і я. Головна мета - приносити результати", - відзначив Де Дзербі.

Раніше, півзахисник Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

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