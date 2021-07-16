Гравець Шахтаря зацікавив клуб Серії А

Джерело - Чемпiон.

Півзахисник Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомив журналіст Сальваторе Кантоні.

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За інформацією джерела, 21-річний бразилець потрапив в сферу інтересів Мілана. Італійський клуб планує підсилити лінію атаки і розглядає Тете в якості одного з потенційних варіантів.

Відзначається, що керівництво "россонері" вже контактувало з представниками української команди щодо можливого трансферу.

Нагадаємо, Тете виступає в складі Шахтаря з 2019 року. Минулого сезону він провів за команду 36 матчів у всіх турнірах, забивши вісім голів.