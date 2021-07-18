Довбик спростував будь-які конфлікти у збірній України на Євро-2020

Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик оцінив атмосферу у таборі "синьо-жовтих" під час Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Немає жодної дистанції між гравцями. Навпаки, всі хлопці раді у збірну приїжджати – всі, з будь-якого клубу. І спілкуємося ми всі чудово. Я, коли перед Францією дочекався виклику, немов отримав додаткові сили. Був неймовірно радий. Думаю, такі ж відчуття у будь-якого, кого викликають у збірну України.

Всі гравці чудово спілкуються. Якщо це такі майстри, як Ярмоленко або Марлос, то дуже приємно з ними працювати, це люди, у яких можна багато чому повчитися. Якщо це молодь – всі чудові хлопці. З усіма спілкуюся і товаришую: і з Циганковим, і з Кривцовим, і з Забарним. Взагалі жодних питань.

Я тільки дивуюся, коли іноді в пресі бачу – "той посварився з тим", "той з тренером на підвищених тонах говорив". Не було нічого такого. Прекрасно відпрацювали всі, без поділу на зірок чи клубну прописку", - відзначив Довбик.