Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Динамо переграло швейцарський Етуаль у п'ятому спарингу на другому тренувальному зборі.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.
Товариський матч
18 липня
Динамо - Летуаль 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Лєднєв, 2:0 - 83 Гармаш
Динамо: Бущан – Караваєв (Вівчаренко, 72), Забарний, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сідклей, 61) – Сидорчук (к) (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64), Лєднєв, Антюх (Кулач, 64), Циганков (Беніто, 64) – Вербич (Ванат, 46).
Нагадаємо, 14 серпня в околицях Мілана відбудеться контрольна зустріч Динамо - Інтер.