 Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Ребров: Футбол – це політика. Я дійсно носив помаранчевий браслет в часи Помаранчевої революції
Сьогодні 15:09 1330 5
Фенербахче зацікавився хавбеком Шахтаря
Сьогодні 14:54 486
Черкашин достроково переміг боксера з Аргентини
Сьогодні 10:10 1250
Богачук нокаутував американця у першому раунді бою
Сьогодні 09:54 4071
Чарло і Кастаньо внічию завершили бій за абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 08:24 890
Митрофанов переміг Бабатунде одноголосним рішенням суддів
Вчора 23:28 893
Визначилося місце проведення відбіркового матчу ЧС Казахстан - Україна
Вчора 20:30 2234
Ферстаппен виграв першу в історії спринтерську гонку Формули-1
Вчора 19:12 807
Світоліна назвала свою ціль на Олімпіаді
Вчора 15:54 1502 1
Шалений асист Караваєва визнали одним з найкращих на Євро-2020
Вчора 11:44 15499
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
16.07.2021 20:56 4932
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає Андрій Твердохліб
16.07.2021 20:20 850
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020 Андрій Твердохліб
16.07.2021 19:12 1478
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися Андрій Твердохліб
16.07.2021 18:32 4266 6
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії Андрій Твердохліб
16.07.2021 17:56 10156
Прямі трансляції
Навколо спорту

Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі

Сьогодні 20:11 380 0
Динамо у контрольному матчі здобуває перемогу над Етуалем
Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло швейцарський Етуаль у п'ятому спарингу на другому тренувальному зборі.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.

Товариський матч

18 липня

Динамо - Летуаль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Лєднєв, 2:0 - 83 Гармаш

Динамо: Бущан – Караваєв (Вівчаренко, 72), Забарний, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сідклей, 61) – Сидорчук (к) (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64), Лєднєв, Антюх (Кулач, 64), Циганков (Беніто, 64) – Вербич (Ванат, 46).

Нагадаємо, 14 серпня в околицях Мілана відбудеться контрольна зустріч Динамо - Інтер.

Коментарі ()