Фенербахче зацікавився хавбеком Шахтаря

Канарки розраховують купити або орендувати Маркоса Антоніо

Турецький Фенербахче проявляє інтерес до 21-річного бразильського хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо.

Про це повідомляє Sporx.

Канарки хочуть домовитися з донеччанами про купівлю або оренду бразильського легіонера, який в минулому сезоні УПЛ провів 23 матчі і записав на свій рахунок 2 забитих м'ячі і 2 результативні передачі.

У разі, якщо здійснити перехід Маркоса Антоніо вдасться, Фенербахче буде готовий продати за 4 мільйони євро 33-річного ветерана Луїса Густаво, на якого є попит з Франції.

Оціночна вартість Маркоса Антоніо становить 8 мільйонів євро. Контракт бразильця з Шахтарем діє до 31 липня 2025 року.

Раніше, півзахисник Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.