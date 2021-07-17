Раніше Рух заявив стадіон в Тернополі в якості резервного на УПЛ

Джерело - інстаграм Григорія Козловського.

УАФ відмовив Руху заявити міський стадіон Тернополя імені Шухевича резервною домашньою ареною.

Президент львівського клубу Григорій Козловський опублікував відео в Інстаграмі під назвою "Боягузливий друг страшніший ворога. У ПАР крокодил схопив одну з антилоп, які прийшли на водопій".

"Коротко про УАФ. Привіт всім "друзям" журналістам, особливо львівським. Краще померти вільним і нескореним, ніж бути рабом, стоячи на колінах. Все буде Україна", - написав Козловський.

Раніше Рух заявив стадіон в Тернополі в якості резервного на УПЛ.