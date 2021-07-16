Рух заявив стадіон в Тернополі в якості резервного на УПЛ

Клуб надалі сподівається грати на стадіоні Україна

Джерело - ФК Рух.

Рух заявив стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі в якості свого резервного на сезон 2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Відповідний лист львівський клуб направив в УАФ і УПЛ.

Основною домашньою ареною у Руху надалі заявлений стадіон Україна у Львові, незважаючи на те, що під час атестації УАФ отримав третю категорію, що не дає йому право проводити матчі УПЛ.

У своєму листі Рух також попросив надати список недоліків стадіону Україна, які заважають йому отримати другу категорію і право проводити матчі УПЛ. Рух заявив, що після отримання списку проблемних місць стадіону усуне їх, щоб мати можливість проводити матчі УПЛ на цій арені.

У своїй заяві Рух повідомив, що подальший діалог клубу і УАФ буде проходити в публічній площині.

Нагадаємо, Рух мінімально переміг Прикарпаття в контрольному поєдинку.