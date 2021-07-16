Кривбас орендує Хобленка

Форвард Дніпра-1 повернеться в Україну

Джерело - Чемпіон.

Форвард Дніпра-1 Олексій Хобленко найближчим часом повернеться з 4-місячної оренди в норвезькому Стабеку, куди він відправився 11 травня.

Про це повідомляє фан-сайт ФК Дніпро.

При цьому в Дніпрі-1 Хобленко не затримається. Він відправиться в ще одну оренду - в Кривбас, який новий сезон проведе в Першій лізі. Орендна угода буде розрахована до кінця сезону.

У складі Стабека Хобленко не зміг в повній мірі проявити себе. На його рахунку 4 появи на полі, без результативних дій.

Раніше, Кривбас-2 тимчасово припинив своє існування.