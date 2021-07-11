Кривбас-2 тимчасово припинив своє існування

Керівництво криворізького Кривбасу прийняло рішення про тимчасове припинення існування ФК Кривбас-2.

Про це заявив віцепрезидент Артем Гагарін.

"Ми вирішили в цьому сезоні не заявлятися на турнір, адже хочемо, щоб за рік якомога більша кількість вихованців академії вийшла на рівень професійного футболу. Й тоді, можливо, вже наступного сезону ми побачимо оновлений Кривбас-2 у Другій лізі.

Команда пройшла дебютний сезон у чемпіонаті України серед аматорів. Були не дуже приємні поразки, але були й сенсаційні перемоги. Тому через ці матчі молоді хлопці ставали сильнішими. Кривбас-2 став переможцем зимового чемпіонату міста.

Свою місію команда виконала, адже у майбутньому гравці дублю пройдуть збори із головною командою. І це дуже непоганий результат, тому що для цього колектив й був створений", - заявив Гагарін.