Маріуполь зіграв унічию з Бураспором в контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь розписав мирову з Бураспором в рамках контрольного поєдинку.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрольний поєдинок
15 липня
Маріуполь - Бураспор 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Ейдоган(П), 1:1 - 73 Чоботенко
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Джерело - Чемпіон.
Маріуполь розписав мирову з Бураспором в рамках контрольного поєдинку.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрольний поєдинок
15 липня
Маріуполь - Бураспор 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Ейдоган(П), 1:1 - 73 Чоботенко