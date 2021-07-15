 Маріуполь зіграв унічию з Бураспором в контрольному поєдинку | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь зіграв унічию з Бураспором в контрольному поєдинку

Сьогодні 23:55 33 0
Матч завершився з рахунком 1:1
Маріуполь зіграв унічию з Бураспором в контрольному поєдинку
#Маріуполь, #Бураспор

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь розписав мирову з Бураспором в рамках контрольного поєдинку.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний поєдинок
15 липня

Маріуполь - Бураспор 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Ейдоган(П), 1:1 - 73 Чоботенко

Раніше Маріуполь підписав вихованця Шахтаря.

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