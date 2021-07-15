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Маріуполь підписав вихованця Шахтаря

Сьогодні 10:55 351 0
Контракт з Микицеєм розрахований на один рік
Маріуполь підписав вихованця Шахтаря
#Маріуполь, #Микицей

Джерело - ФК Маріуполь.

Новачком ФК Маріуполь став 31-річний український захисник Станіслав Микицей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав контакт з азовцями на один сезон.

Станіслав Микицей народився 7 вересня 1989 року в Донецьку. Вихованець Академії ФК Шахтар. У 2005 році дебютував у Другій лізі за Шахтар-3, а в 2007 році провів один матч в Прем'єр-лізі за першу команду гірників.

Станіслав вже виступав за маріупольців у 2009-2011 роках: 27 матчів в УПЛ і 13 ігор у молодіжному чемпіонаті. Також захисник захищав кольори Зорі (13 поєдинків в 2011 році), Олександрії (112 ігор, 7 голів в період з 2012 по 2019 роки). У складі олександрійців Станіслав став чемпіоном, срібним та бронзовим призером Першої ліги, а також виступав у Лізі Європи (2 матчі).

У 2019 досвідчений захисник виступав у Латвії за Єлгаву (14 ігор, 1 гол). З 2020 року Станіслав захищав кольори одеського Чорноморця (28 ігор) і виграв срібло Першої ліги.

Також в активі Микицея є матчі за юнацькі та молодіжну збірні України.

Раніше, Маріуполь продовжив термін оренди з трьома гравцями.

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