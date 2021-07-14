КПФ Карпати припиняють своє існування, - Смалійчук

Клуб не буде заявлятися в аматори

Джерело - офіційний сайт Карпат.

КПФ Карпати вийшли з професіонального футболі у не будуть заявлятися в аматорську лігу після вильоту з Другої ліги.

Про це заявив співвласник клубу Олег Смалійчук.

"Друзі, перш за все хочу вибачитись за таке довге мовчання. Всі ці дні вирішувалось дуже багато важливих питань. Ми не мали точної інформації. Тому я не хотів давати обіцянки, які не зможу дотримати. Але нарешті настав час поставити крапку. Весь минулий сезон ми працювали над тим, щоб врятувати від загибелі головний спортивний бренд Західної України – львівські Карпати", - заявив функціонер.

Актуально: Прикарпаття поступилося Карпатам у контрольному матчі

"За цей час ми погасили борги по заробітній платі всіх працівників і заборгованості за надані послуги та товари. Також вдалося закрити частину боргів по старих трансферах, через які на клуб був накладений трансферний бан. Ми утримували, крім основної команди, ЖФК і дитячу академію. На жаль, наш план перезапуску клубу не вдався. Тому КПФ Карпати вийшли з професійного футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів".

Також: Верес переміг львівські Карпати в контрольному матчі