Суркіс повісив цінник на Бущана

Джерело - sport.ua.
Динамо готове відпустити воротаря, але хоче отримати за основного кіпера серйозні відступні.
Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.
"Пішли поки неофіційні, переважно посередницькі запити щодо ціни можливого трансферу "світлої плями збірної". Перебуваючи зараз у спекотному Монте-Карло, Суркіс віддав розпорядження динамівським учасникам переговорів розпочинати діалог з суми в $15 млн", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, що Бущан провів на Євро всі чотири матчі в основі, пропустив п'ять голів, але при цьому входить до числа лідерів за відбитими ударами.
Авторитетний портал Transfermarkt перед початком чемпіонату Європи оцінював голкіпера в 5 млн євро.
Раніше, збірна України прибула до Рима.