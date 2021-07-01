Суркіс повісив цінник на Бущана

Інтерес до голкіпера зріс під час Євро-2020

Динамо готове відпустити воротаря, але хоче отримати за основного кіпера серйозні відступні.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"Пішли поки неофіційні, переважно посередницькі запити щодо ціни можливого трансферу "світлої плями збірної". Перебуваючи зараз у спекотному Монте-Карло, Суркіс віддав розпорядження динамівським учасникам переговорів розпочинати діалог з суми в $15 млн", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Бущан провів на Євро всі чотири матчі в основі, пропустив п'ять голів, але при цьому входить до числа лідерів за відбитими ударами.

Авторитетний портал Transfermarkt перед початком чемпіонату Європи оцінював голкіпера в 5 млн євро.

Раніше, збірна України прибула до Рима.