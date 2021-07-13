Маріуполь продовжив термін оренди з трьома гравцями

Маріуполь продовжує працювати над комплектуванням команди на наступний сезон

Джерело - ФК Маріуполь.

Футболісти Олексій Кащук, Максим Чех і Олександр Драмбаєв продовжать на правах оренди захищати кольори Маріуполя у наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти всіх трьох футболістів належать донецькому Шахтарю.

Олексій Кащук виступає за Маріуполь з літа 2019 року. Всього за команду зіграв 33 матчі і забив 3 голи (у минулому сезоні - 15 ігор).

Максим Чех грає за Маріуполь з літа 2019 року. Всього за команду зіграв 43 матчі і забив 1 гол (у минулому сезоні - 22 гри).

Олександр Драмбаєв поповнив лави Маріуполя у січні нинішнього року. У Прем'єр-лізі за Маріуполь Олександр провів 10 матчів.

Нагадаємо, Маріуполь знищив Полісся у контрольному матчі.