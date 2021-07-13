Маріуполь продовжив термін оренди з трьома гравцями

Джерело - ФК Маріуполь.
Футболісти Олексій Кащук, Максим Чех і Олександр Драмбаєв продовжать на правах оренди захищати кольори Маріуполя у наступному сезоні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти всіх трьох футболістів належать донецькому Шахтарю.
Олексій Кащук виступає за Маріуполь з літа 2019 року. Всього за команду зіграв 33 матчі і забив 3 голи (у минулому сезоні - 15 ігор).
Максим Чех грає за Маріуполь з літа 2019 року. Всього за команду зіграв 43 матчі і забив 1 гол (у минулому сезоні - 22 гри).
Олександр Драмбаєв поповнив лави Маріуполя у січні нинішнього року. У Прем'єр-лізі за Маріуполь Олександр провів 10 матчів.
Нагадаємо, Маріуполь знищив Полісся у контрольному матчі.