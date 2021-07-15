 Нива переграла Колос U-19 у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Нива переграла Колос U-19 у контрольному матчі

Сьогодні 09:40 165 0
Перемогу тернопільцям принесли голи Уманця та Скакуна
Нива переграла Колос U-19 у контрольному матчі
#Нива

Джерело - Чемпіон.

14 липня тернопільська Нива експериментальним складом обіграв юніорську ковалівського Колоса.

Матч відбувся на тренувальній базі Ниви Ватра. Обидва голи тернополяни провели після перерви. Спочатку забив потенційний новачок Артем Уманець, який реалізував вихід сам-на-сам з голкіпером. А остаточний рахунок у матчі встановив Андрій Скакун. Він відзначився після передачі Олександра Кобелі.

У найближчу суботу, 17 липня, Нива проведе заключний спаринг під час підготовчого періоду. У Львові тернопільська команда зіграє з представником УПЛ – ПФК "Львів".

Контрольний матч
14 липня

Нива - Колос (U-19) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Уманець, 2:0 - Скакун

Раніше, Агробізнес переграв тернопільську Ниву у контрольному матчі.

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