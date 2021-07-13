Агробізнес переграв Ниву Тернопіль у контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Агробізнес здобув мінімальну перемогу над Нивою Тернопіль у товариському поєдинку.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Контрольний матч
13 липня
Агробізнес - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)
Раніше Ворскла та Минай розписали нічию.
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Джерело - Чемпіон.
Агробізнес здобув мінімальну перемогу над Нивою Тернопіль у товариському поєдинку.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Агробізнес - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)
Раніше Ворскла та Минай розписали нічию.