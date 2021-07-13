 Агробізнес переграв Ниву Тернопіль у контрольному поєдинку | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес переграв Ниву Тернопіль у контрольному поєдинку

Сьогодні 21:30 188 0
Поєдинок завершився з рахунком 2:1
Агробізнес переграв Ниву Тернопіль у контрольному поєдинку
#Агробізнес, #Нива

Джерело - Чемпіон.

Агробізнес здобув мінімальну перемогу над Нивою Тернопіль у товариському поєдинку.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Контрольний матч
13 липня

Агробізнес - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)

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