Селін може перейти в Десну

Джерело - Dynamomania.
Колишній захисник Динамо Євген Селін може перейти до чернігівської Десни.
Про це повідомляє Dynamomania.
33-річний футболіст останні два роки провів за Анортосіс
Раніше з'являлася інформація, що Селін перейде в Металіст.
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Джерело - Dynamomania.
Колишній захисник Динамо Євген Селін може перейти до чернігівської Десни.
Про це повідомляє Dynamomania.
Раніше з'являлася інформація, що Селін перейде в Металіст.