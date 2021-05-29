Джерело - Трибуна.
Український захисник Євген Селін приєднається до харківського Металу.
Про це повідомляє Трибуна.
33-річний футболіст останні два роки провів за Анортосіс.
Нагадаємо, Метал бажає орендувати бразильського захисника.
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|2200
|На сайт
Джерело - Трибуна.
Український захисник Євген Селін приєднається до харківського Металу.
Про це повідомляє Трибуна.
33-річний футболіст останні два роки провів за Анортосіс.
Нагадаємо, Метал бажає орендувати бразильського захисника.