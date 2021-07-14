В Англії за расизм в соцмережах на адресу гравців заборонять відвідувати матчі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що забезпечить «зміну порядку заборони на відвідування футболу»

Джерело - BBC.

В Англії почнуть серйозно карати за расистські образи на адресу футболістів в соцмережах.

Про це повідомляє BBC.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що забезпечить "зміну порядку заборони на відвідування футболу".

"Ми робимо практичні кроки, щоб винні у расистських образах в інтернеті щодо футболістів не змогли відвідувати матчі. Без "якщо" або "але". Ні винятків, ні виправдань", - заявив політик.

Нагадаємо, поліція в Англії затримала дитячого тренера, який ображав Рашфорда в твіттері.