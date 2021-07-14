В Англії за расизм в соцмережах на адресу гравців заборонять відвідувати матчі

Джерело - BBC.
В Англії почнуть серйозно карати за расистські образи на адресу футболістів в соцмережах.
Про це повідомляє BBC.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що забезпечить "зміну порядку заборони на відвідування футболу".
"Ми робимо практичні кроки, щоб винні у расистських образах в інтернеті щодо футболістів не змогли відвідувати матчі. Без "якщо" або "але". Ні винятків, ні виправдань", - заявив політик.
Нагадаємо, поліція в Англії затримала дитячого тренера, який ображав Рашфорда в твіттері.