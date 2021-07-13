Джерело - Sky Sports.
Британська поліція знайшла одного з людей, які ображали форварда збірної Англії Маркуса Решфорда на расовому підґрунті.
Про це повідомляє Sky Sports.
Це зробила поліція Вест-Мерсі. Підозрюваний виявився 50-річним тренером дитячої команди з Поуік, міста поруч з Вустером.
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Його затримали для дачі показань, а потім відпустили на час розгляду справи.
Чоловік, як зазначається, заявив, що образливі повідомлення в його твіттері з'явилися в результаті злому його аккаунта.
Раніше Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив тих, хто ображає гравців збірної Англії на расовому підґрунті.