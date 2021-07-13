Він заявив, що його аккаунт зламали

Джерело - Sky Sports.

Британська поліція знайшла одного з людей, які ображали форварда збірної Англії Маркуса Решфорда на расовому підґрунті.

Про це повідомляє Sky Sports.

Це зробила поліція Вест-Мерсі. Підозрюваний виявився 50-річним тренером дитячої команди з Поуік, міста поруч з Вустером.

Актуально: Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки

Його затримали для дачі показань, а потім відпустили на час розгляду справи.

Чоловік, як зазначається, заявив, що образливі повідомлення в його твіттері з'явилися в результаті злому його аккаунта.

Раніше Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив тих, хто ображає гравців збірної Англії на расовому підґрунті.