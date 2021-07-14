 Доннарумма попрощався з Міланом | Футбол | Champion.com.ua
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Доннарумма попрощався з Міланом

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Футболіст написав зворушливий лист в соціальних мережах
Доннарумма попрощався з Міланом
Фото Getty Images
#Мілан

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вісім років з гордістю носив футболку Мілана.

Про це заявив сам футболіст.

"Деякий вибір складний, але він є частиною розвитку людини. Я приїхав до Мілана, коли був трохи старше за дитину, і вісім років з гордістю носив цю футболку.

Ми боролися, страждали, перемагали, плакали, раділи разом з товаришами по команді, тренерами, усіма, хто це робив, і вони є частиною клубу разом з нашими фанатами - невід'ємною частиною нашої сім'ї протягом багатьох років.

У футболці россонері я досяг важливих особистих віх, наприклад, мій дебют в 16 років в Серії А. Я провів видатний період тут, і я ніколи цього не забуду.

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Але прийшов час попрощатися. Це був нелегкий вибір, і одного повідомлення недостатньо, щоб його пояснити. Можливо, його взагалі не можна пояснити, тому що слова не передати найглибші почуття.

Я можу сказати, що іноді зміни бувають правильними, адже потрібно зіткнутися з різними проблемами, щоб рости далі і вдосконалюватися.

Я від щирого серця бажаю Мілану всіх можливих успіхів. Я завжди буду прив'язаний до цих квітів, і це відчуття, яке не зможуть стерти відстань і час", - зазначив Доннарумма.

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Публикация от Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

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