Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вісім років з гордістю носив футболку Мілана.

Про це заявив сам футболіст.

"Деякий вибір складний, але він є частиною розвитку людини. Я приїхав до Мілана, коли був трохи старше за дитину, і вісім років з гордістю носив цю футболку.

Ми боролися, страждали, перемагали, плакали, раділи разом з товаришами по команді, тренерами, усіма, хто це робив, і вони є частиною клубу разом з нашими фанатами - невід'ємною частиною нашої сім'ї протягом багатьох років.

У футболці россонері я досяг важливих особистих віх, наприклад, мій дебют в 16 років в Серії А. Я провів видатний період тут, і я ніколи цього не забуду.