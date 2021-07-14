Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вісім років з гордістю носив футболку Мілана.
Про це заявив сам футболіст.
"Деякий вибір складний, але він є частиною розвитку людини. Я приїхав до Мілана, коли був трохи старше за дитину, і вісім років з гордістю носив цю футболку.
Ми боролися, страждали, перемагали, плакали, раділи разом з товаришами по команді, тренерами, усіма, хто це робив, і вони є частиною клубу разом з нашими фанатами - невід'ємною частиною нашої сім'ї протягом багатьох років.
У футболці россонері я досяг важливих особистих віх, наприклад, мій дебют в 16 років в Серії А. Я провів видатний період тут, і я ніколи цього не забуду.
Актуально: Доннарумма виграв усі серії пенальті в кар'єрі
Але прийшов час попрощатися. Це був нелегкий вибір, і одного повідомлення недостатньо, щоб його пояснити. Можливо, його взагалі не можна пояснити, тому що слова не передати найглибші почуття.
Я можу сказати, що іноді зміни бувають правильними, адже потрібно зіткнутися з різними проблемами, щоб рости далі і вдосконалюватися.
Я від щирого серця бажаю Мілану всіх можливих успіхів. Я завжди буду прив'язаний до цих квітів, і це відчуття, яке не зможуть стерти відстань і час", - зазначив Доннарумма.
Посмотреть эту публикацию в Instagram