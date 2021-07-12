Доннарумма виграв усі серії пенальті в кар'єрі

Воротар збірної Італії та Мілана Джанлуїджі Доннарумма виграв кожну з п’яти серій пенальті, в яких він брав участь в своїй кар’єрі.

Євро-2020. Італія - Англія: історична серія пенальті

Три серії одинадцятиметрових 22-річний кіпер виграв у складі Мілана, а на Євро-2020 він допомагав Італії в серії пенальті з Іспанією (4:2) і Англією (3:2).

Багато в чому завдяки успішній грі Доннарумми при виконанні пенальті його визнали найкращим футболістом чемпіонату Європи-2020.

Всього на турнірі Джанлуїджі Доннарумма провів три матчі без пропущених голів (проти Туреччини, Швейцарії та Вельсу), при цьому зробивши дев’ять сейвів.

Кіпер незабаром повинен покинути Мілан і перейти в ПСЖ. Повідомлялося, що Джанлуїджі вже пройшов медогляд в паризькому клубі.