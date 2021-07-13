Доннарумма підпише контракт з ПСЖ на 5 років

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вже завтра підпише контракт з французьким ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода буде розрахована на 5 років. Гравець буде заробляти 10 млн євро + 2 млн бонусами.

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"Я обрав новий виклик для своєї кар'єри, щоб рости і вдосконалюватися. Це було нелегко. Я бажаю Мілану всіх можливих успіхів і роблю це з душею", - сказав Доннарумма.