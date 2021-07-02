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Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки

Сьогодні 10:00 Стас Лысак 284 0
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сезон-2020/2021 став найкращим у кар'єрі Маркуса Рашфорда. Форвард Манчестер Юнайтед забив 21 гол і віддав 15 асистів у всіх турнірах. Але англійський нападник зараз відомий у світі не лише за феноменальну гру, а й за його подвиги в політичному житті Британії.

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Коли стало відомо, що через коронавірус у Британії закриють школи, Маркус висловив стурбованість у Твіттері. Рашфорд розумів, що багато учнів залишаться без безкоштовного харчування, тому почав співпрацювати з фондом FareShare. Ця організація збирає надлишки товарів харчової промисловості від виробників або фермерів. Маркус пожертвував близько 50 тис. фунтів і запустив спільно з фондом доставку до дому шкільних обідів в графстві Великий Манчестер. У квітні 2020 стало відомо, що розголос футболіста Юнайтед допоміг фонду зібрати приблизно 20 млн фунтів.

Завдяки зусиллям Маркуса навесні 2020-го FareShare поширював близько 3 млн обідів щотижня. Але Рашфорд вважав, що цього недостатньо, і звернувся з відкритим листом до уряду. Після цього з Рашфордом телефоном зв'язався прем'єр-міністр Борис Джонсон і обговорив ситуацію. В результаті влада Великобританії виділила 120 млн фунтів і продовжили систему безкоштовних ваучерів на їжу на час літніх канікул - саме про це просив Маркус в листі.

За небайдужу позицію Маркус удостоївся звання почесного доктора Манчестерського університету, ставши в один ряд з Алексом Фергюсоном і Боббі Чарльтоном. А в жовтні футболіста охрестили кавалером Ордена Британської імперії. Такого визнання Рашфорд домігся всього у 22 роки, але не збирався зупинятися і на цьому. Рашфорд запустив петицію в інтернеті на адресу уряду із закликом вжити додаткових заходів щодо забезпечення дітей з незаможних родин продуктами харчування

Петицію підписали 870 тисяч людей (досить було і 100), але на цей раз влада відмовила. Щоправда, через пару тижнів рішення змінили. Джонсон знову подзвонив Рашфорду і повідомив, що допомогу отримають приблизно 1,7 млн ​​дітей, а до Різдва, Великодня та літніх канікул будуть розроблені додаткові заходи підтримки. На здійснення цього плану виділили близько 400 млн фунтів.

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Англієць не зупинився і на цьому - в листопаді він організував книжковий клуб для малозабезпечених сімей. У дитинстві у Маркуса не було книг через брак коштів, тому він вирішив допомогти школярам і в цьому питанні.

Але головною благодійною метою футболіста залишається все ж продовольча забезпеченість. Домігшись необхідних поступок держави, Рашфорд стежив за виконанням обіцянок. Він підняв питання щодо мізерного розміру продуктових кошиків, які доставляють дітям в карантин. У соціальних мережах з'явилися фото, на яких видно, що продукти, які отримують діти коштують близько п'яти фунтів замість передбачуваних 30. Вже за традицією гравець МЮ обговорив цю проблему з прем'єр-міністром.

Рашфорд став наймолодшою людиною, яка коли-небудь очолювала список пожертвувань Sunday Times за підсумками року. Маркус, чий статок оцінюється в 16 млн євро, допоміг зібрати приблизно 25 млн євро додаткових пожертвувань на благодійність. Маркус Рашфорд показав Англії і всьому світу, що футболісти можуть не тільки витрачати гроші на будинки, машини і дівчат, але і розв'язувати важливі соціальні проблеми. "Не всі футболісти купують тільки машини. Є багато гравців з великим серцем ", - упевнений колишній тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон.

Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

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