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Садовий запросив Павелка та власників львівських клубів за круглий стіл

Сьогодні 18:30 246 0
Нагадаємо, стадіон Україна у Львові позбавлений 3-ї категорії УАФ
Садовий запросив Павелка та власників львівських клубів за круглий стіл
#Садовий, #Павелко

Джерело - Чемпіон.

Стадіон Україна у Львові втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував цю ситуацію.

"Те, що зараз відбувається, важко назвати футбольними баталіями. Сьогодні окремо поговорив з міністром Гутцайтом, головою федерації футболу Павелком та власниками трьох львівських футбольних клубів", - заявив політик.

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"Запрошую усіх зустрітись за круглим столом у Львові.  Ми маємо проговорити найдрібніші деталі і прийти до спільного рішення. Для мене важливим є якісне функціонування двох арен та усіх футбольних клубів", - написав Садовий.

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