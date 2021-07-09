Львівський Рух готовий зняти команду зі змагань УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Рішення по стадіону Україна - абсолютно замовне! Його замовник, ми твердо переконані – Цар всія футболу. Виконавець замовлення – Вадим Костюченко. Мета замовлення – показати, хто рулить в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання. Сміємо нагадати шановним панам з УАФ: львів‘ян ще ніхто на коліна не ставив і не поставить. Можете в цьому не сумніватись!

Підтвердженням замовного характеру рішення по Україні є те, що у переліку стадіонів 3-ої категорії залишилися арени, на яких, на відміну від стадіону Україна, відсутній підігрів, відповідне освітлення, через що вони не могли повноцінно приймати матчі Чемпіонату УПЛ у минулому сезоні. До вашої уваги загальновідомі приклади:

1. Стадіон у Чернігові, на якому відсутній підігрів, повністю аварійна трибуна і відсутня супутня інфраструктура, – 3-ї категорії.

2. Стадіон Авангард в Ужгороді, на якому відсутній підігрів, система освітлення і не відповідає ще багатьом критеріям УПЛ, – також 3-ї категорії.

3. На НТК ім. В. Баннікова, який не має 3-ї категорії, в разі потреби, яку звісно ж визначає УАФ (читай Цар всія футболу), можна проводити поєдинки УПЛ;

4. Є також багато запитань і до стадіонів у Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві. Але вони теж 3-ї категорії", - йдеться у заяві львівського клубу.