 Рух офіційно застерігає УАФ: Клуб готовий припинити своє існування | Футбол | Champion.com.ua
Ярмоленко у ТОП-10 гравців Євро-2020 напередодні фіналу
Сьогодні 09:10 3600
Рух офіційно застерігає УАФ: Клуб готовий припинити своє існування
Сьогодні 20:14 302
Рух може знятися з чемпіонату УПЛ
Сьогодні 19:11 763
Україна втратила олімпійську ліцензію через допінг одного з боксерів
Сьогодні 18:11 835
Стадіон Україна у Львові позбавлений 3-ї категорії УАФ
Сьогодні 14:25 1239
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 13:08 23603
Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 12:28 1438
У Ф'юрі позитивний тест на коронавірус, бій проти Вайлдера скасований
Сьогодні 10:09 681
Мак-Грегор - Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:48 1720
Маліновському зробили операцію на грижі живота
Сьогодні 08:41 940
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня! Українець забив неймовірний гол зі своєї половини поля
Відео дня! Українець забив неймовірний гол зі своєї половини поля Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:38 413
Лунін здійснив два фантастичних сейви на тренуванні Реала
Лунін здійснив два фантастичних сейви на тренуванні Реала Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:09 873 3
УАФ запросила дітей, що співали гімн України на Троєщині
УАФ запросила дітей, що співали гімн України на Троєщині Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:23 1341 1
15 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
15 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:53 4615 1
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
Вчора 21:39 5431 4
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2021 12:38 2572
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
07.07.2021 11:13 547
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
07.07.2021 10:00 2090
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
06.07.2021 17:32 5849 6
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
06.07.2021 15:43 1447
Прямі трансляції
Навколо спорту

Рух офіційно застерігає УАФ: Клуб готовий припинити своє існування

Сьогодні 20:14 302 0
І це не ультиматум, і не погроза, це – констатація факту!
Рух офіційно застерігає УАФ: Клуб готовий припинити своє існування
#Рух

Джерело - ФК Рух.

Львівський Рух готовий зняти команду зі змагань  УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Рішення по стадіону Україна - абсолютно замовне! Його замовник, ми твердо переконані – Цар всія футболу. Виконавець замовлення – Вадим Костюченко. Мета замовлення – показати, хто рулить в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання. Сміємо нагадати шановним панам з УАФ: львів‘ян ще ніхто на коліна не ставив і не поставить. Можете в цьому не сумніватись!

Підтвердженням замовного характеру рішення по Україні є те, що у переліку стадіонів 3-ої категорії залишилися арени, на яких, на відміну від стадіону Україна, відсутній підігрів, відповідне освітлення, через що вони не могли повноцінно приймати матчі Чемпіонату УПЛ у минулому сезоні. До вашої уваги загальновідомі приклади:

1. Стадіон у Чернігові, на якому відсутній підігрів, повністю аварійна трибуна і відсутня супутня інфраструктура, – 3-ї категорії. 

2. Стадіон Авангард в Ужгороді, на якому відсутній підігрів, система освітлення і не відповідає ще багатьом критеріям УПЛ, – також 3-ї категорії. 

3. На НТК ім. В. Баннікова, який не має 3-ї категорії, в разі потреби, яку звісно ж визначає УАФ (читай Цар всія футболу), можна проводити поєдинки УПЛ;

4. Є також багато запитань і до стадіонів у Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві. Але вони теж 3-ї категорії", - йдеться у заяві львівського клубу.

Раніше, Олімпік може втратити професійний статус клубу.

Коментарі ()