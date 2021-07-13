Джерело - УЄФА.

Гол вінгера збірної України Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів(2:3) став номінантом на найкраще взяття воріт на Євро-2020.

Про це повідомляє УЄФА.

Також до списку номінантів потрапили Кевін де Брейне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лоренцо Інсіньє, Федеріко К'єза (обидва - Італія), Лука Модрич (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду ( Португалія) та Патрік Шик (Чехія).

Нагадаємо, Миколенко та Забарний потрапили до символічної збірної молодих гравців Євро-2020.