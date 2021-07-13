Джерело - Twitter.

Відомий скаутський ресурс про молодих футболістів Football Talent Scout включив Віталія Миколенка та Іллю Забарного в символічну збірну, до 23-х років, Євро-2020.

Крім захисників збірної України до Дрім-тім потрапили: Джанлуїджі Доннарума (Італія), Йошко Гвардіол (Хорватія), Деклан Райс (Англія), Педрі (Іспанія), Мануель Локателлі (Італія), Міккель Дамсгаард (Данія), Дані Ольмо (Іспанія), Ферран Торрес (Іспанія) і Алєксандер Ісак (Швеція).

Раніше свої символічні збірні Євро-2020 визначили УЄФА, Goal.com і Squawka Football.

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