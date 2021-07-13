Гельзін: В Олімпіка буде новий президент

Донецький Олімпік, який знявся з УПЛ, не припинить своє існування.

Про це заявив нинішній президент клубу Владислав Гельзін.

"Олімпік гратиме в Першій лізі? До мене прийшли хлопці і сказали, що готові зберегти клуб. У Вищу лігу ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Так що у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", - сказав Гельзін.