Мбаппе остаточно вирішив залишити ПСЖ

Джерело - football24.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже попередив керівників клубу, що не буде підписувати новий контракт.
Про це повідомляє AS.
Чинна угода Мбаппе закінчується наступного літа. Нападник готовий провести сезон 2021/22 у Парижі, але не більше. Зіркові трансфери Рамоса, Вейналдума і Хакімі не змінили думки француза. Боси ПСЖ продовжать переконувати свого лідера залишитись, але оточення Мбаппе явно налаштоване на перехід в інший клуб.
Головним претендентом на форварда залишається Реал. Мадридці терпляче дочекаються шансу і спробують безкоштовно підписати 22-річного гравця.