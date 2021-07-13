 Мбаппе остаточно вирішив залишити ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Мбаппе остаточно вирішив залишити ПСЖ

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Футболіст налаштований розпочати новий етап у своїй кар'єрі
Мбаппе остаточно вирішив залишити ПСЖ
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже попередив керівників клубу, що не буде підписувати новий контракт.

Про це повідомляє AS.

Чинна угода Мбаппе закінчується наступного літа. Нападник готовий провести сезон 2021/22 у Парижі, але не більше. Зіркові трансфери Рамоса, Вейналдума і Хакімі не змінили думки француза. Боси ПСЖ продовжать переконувати свого лідера залишитись, але оточення Мбаппе явно налаштоване на перехід в інший клуб.

Головним претендентом на форварда залишається Реал. Мадридці терпляче дочекаються шансу і спробують безкоштовно підписати 22-річного гравця.

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