Мбаппе остаточно вирішив залишити ПСЖ

Футболіст налаштований розпочати новий етап у своїй кар'єрі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже попередив керівників клубу, що не буде підписувати новий контракт.

Про це повідомляє AS.

Чинна угода Мбаппе закінчується наступного літа. Нападник готовий провести сезон 2021/22 у Парижі, але не більше. Зіркові трансфери Рамоса, Вейналдума і Хакімі не змінили думки француза. Боси ПСЖ продовжать переконувати свого лідера залишитись, але оточення Мбаппе явно налаштоване на перехід в інший клуб.

Головним претендентом на форварда залишається Реал. Мадридці терпляче дочекаються шансу і спробують безкоштовно підписати 22-річного гравця.