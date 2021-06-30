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ПСЖ провалив переговори з Мбаппе

Сьогодні 21:55 550 0
Кіліан Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ
ПСЖ провалив переговори з Мбаппе
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо не досягнув ніякого прогресу у переговорах щодо продовження контракту з нападником Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє L'Equipe.

Актуально: Мбаппе: Прошу вибачення за цей пенальті, я хотів допомогти команді

Керівництво ПСЖ розраховувало, що Мбаппе повернеться з Євро і буде налаштований на співпрацю позитивно. Втім, аргументи Леонардо не надто вплинули на позицію чемпіона світу. Тепер за справу береться Нассер Аль-Хелаїфі. Президент ПСЖ особисто розмовлятиме з Мбаппе та його представниками, щоб компроміс таки знайшовся.

Додамо, що контракт чемпіона світу завершується вже через рік. Головним претендентом на форварда вважається Реал.

Нагадаємо, команда Франції сенсаційно поступилася Швейцарії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Французи лідирували з рахунком 3:1, але втратили свою перевагу - 3:3, а потім поступилися в серії пенальті з рахунком 4:5. Мбаппе не забив вирішальний, п'ятий, пенальті.

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