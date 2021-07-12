6 гравців збірної Італії увійшли до символічної збірної Євро-2020 за версією Goal.com

Джерело - Goal.com.
Відразу шість гравців збірної Італії увійшли до символічної збірної чемпіонату Європи-2020.
Про це повідомляє Goal.com.
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія);
Захисники: Йоакім Меле (Данія), Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні, Леонардо Спінаццола (всі - Італія);
Актуально: Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Півзахисники: П'єр-Еміль Хейб'єрг (Данія), Жоржиньо, Федеріко К'єза (обидва - Італія), Педрі (Іспанія), Рахім Стерлінг (Англія);
Нападник: Гаррі Кейн (Англія).
Нагадаємо, Доннарумма - найкращий гравець Євро-2020.