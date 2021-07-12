Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти

Переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в історичній серії пенальті перемогла Англію та здобула титул чемпіона Європи.

Найцікавіші факти та цифри матчу Італія - Англія

Збірна Італії не програє вже 34 матчі поспіль, до світового рекорда залишився лише один поєдинок.

Для Скуадри Адзурри цей титул став вже шостим на великих турнірах (чотири перемоги на чемпіонатах світу, дві – на чемпіонатах Європи).

Це всього лише другий фінал xемпіонату Європи, доведений до пенальті, після того як Чехословаччина обіграла Західну Німеччину в 1976 році.

Італія брала участь у найбільшій кількості пенальті, ніж будь-яка інша країна в історії чемпіонату Європи - 7.

Збірна Італії стала першою командою в історії Євро, яка виграла дві серії пенальті поспіль.

На Євро-2020 Італія забила більше голів (13), ніж на двох попередніх чемпіонатах Європи разом узятих(12).

Леонардо Бонуччі (34 роки і 71 день) став найстаршим автором гола у фіналі Євро, побивши попередній рекорд Бернда Гельценбайна в 1976 році (30 років і 103 дні).

Леонардо Бонуччі (18) тепер зіграв за збірну Італії на чемпіонатах Європи більше, ніж будь-який інший гравець в її історії, обігнавши Джанлуїджі Буффона (17).

Джорджо К'єлліні і Леонардо Бонуччі - єдині гравці збірної Італії, які грали у фіналі чемпіонату Європи 2012 року, в складі "адзуррі" у вчорашньому матчі. Жоден з них не був обведений і не допустив жодної помилки, яка призвела б до удару в площину воріт.

У 36 років і 331 день Джорджо К'єлліні стає найстаршим гравцем, що почав фінал Євро в якості капітана, обігнавши Джанлуїджі Буффона, який виводив італійців на програний фінал ЧЄ проти Іспанії в 2012 році (34 роки і 154 дні).

Марко Верратті зробив рівно стільки ж дотиків до м'яча за 90 хвилин (127), скільки Філліпс, Райс, Маунт і Хендерсон разом узяті.

Жоржиньо встановив новий рекорд за кількістю перехоплень, зроблених на одному чемпіонаті Європи (25) з моменту збору даних Opta (1980). На один більше, ніж Марсель Десаї на Євро-1996.

Жоржиньо та Емерсон увійшли в історію як гравці, які перемогли в лізі чемпіонів та на Євро в один рік.

УЄФА призначав гравцем турніру на чемпіонаті Європи лише двох воротарів: Петер Шмайхель (1992) та Джанлуїджі Доннарумма (2020).

Джанлуїджі Доннарумма виграв кожну з п’яти серій пенальті, в яких він брав участь в своїй кар’єрі.

Люк Шоу став першим в історії гравцем Манчестер Юнайтед, який забив у фіналі чемпіонату Європи.

Гол Шоу у ворота Італії на 1 хвилині і 57 секунді став найшвидшим за всю історію фіналів чемпіонатів Європи.

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