Саутгейт визначився зі своїм майбутнім у збірній Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт хоче залишитися в англійській команді.

Про це заявив сам фахівець.

"Зараз неправильний час думати про це. Перед Англією стоїть завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі. Мені ще потрібно проаналізувати виступ на Євро-2020. А для цього потрібно взяти перерву.

У мене немає бажання затримуватися на місці довше, ніж потрібно. Це не питання фінансового благополуччя. Але мені б хотілося поїхати з командою в Катар", - зазначив Саутгейт.