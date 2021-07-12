Луческу не хоче бачити Кулача в Динамо

Джерело - Чемпiон.

Наставник Динамо Мірча Луческу не дуже хоче бачити в складі команди форварда Владислава Кулача, який знаходиться на перегляді.

Кулач оформив дубль у першому матчі за Динамо

Про це повідомили ведучі програми ТаТоТаке.

Гравця взяли на другий збір, але тренер сумнівається, що найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ може допомогти киянам.

При цьому інший гравець, якого брали на перегляд, Денис Антюх, вже підписав контракт.

Не виключено, що Кулач все ж підпише контракт, але відправиться в оренду в один з клубів, з якими у Динамо хороші відносини.