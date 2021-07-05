Кулач оформив дубль у першому матчі за Динамо

Нападник Владислав Кулач забив Дівоні в контрольному матчі на зборах.

Це його перший гол в складі Динамо. На 18-й хвилині Кулач замкнув простріл Владислава Дубінчака.

На 60-й хвилині форвард оформив дубль ударом з пенальті, який сам і заробив.

Нагадаємо, що футболіст проходить збори з київським клубом, але ще не підписав контракт.

28-річний нападник став кращим бомбардиром УПЛ в минулому сезоні. Статистика тут.

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