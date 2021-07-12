Саутгейт: Це я обирав тих, хто проб'є пенальті

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не звинувачує своїх футболістів, що не реалізували пенальті.

Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020

Про це сказав сам наставник команди.

"Я відповідаю за вибір гравців. Це я обирав тих, хто проб'є пенальті. Вибирав на основі того, що я бачив на тренуваннях, коли ми відпрацьовували удари.

Вся відповідальність на мені, нікого звинувачувати не варто. Хлопці і так зробили більше, ніж будь-яка наша збірна за 50 останніх років", - сказав Саутгейт.