Італія виграла шостий титул на великих турнірах

Джерело - Чемпiон.

Збірна Італії виграла чемпіонат Європи, у фіналі здолавши команду Англії (1:1, 3:2 по пенальті).

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Для Скуадри Адзурри цей титул став вже шостим на великих турнірах (чотири перемоги на чемпіонатах світу, дві – на чемпіонатах Європи).

Серед європейських збірних, більше титулів на великих турнірах тільки у Німеччині (7).

До цього чемпіонат Європи Італії вдавалося виграти лише в 1968 році. На чемпіонатах світу Скуадра Адзурра перемагала в 1934, 1938, 1982 і 2006 роках.