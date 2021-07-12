Троє українців увійшли до збірної найгірших гравців Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Портал WhoScored представив символічну збірну найгірших гравців Євро-2020.
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
Список сформований виходячи з середніх оцінок гравців за матчі турніру.
До збірної увійшли гравці, які провели на турнірі не менше чотирьох матчів.
У цей список потрапили одразу троє гравців збірної України - Олександр Караваєв (6.31), Сергій Сидорчук (6.26) і Роман Яремчук (6.56).
Голкіпер: Мануель Нойєр (Німеччина).
Захисники: Олександр Караваєв (Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія).
Півзахисники: Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремсі (Вельс).
Нападники: Діогу Жота, (Португалія), Роман Яремчук (Україна).