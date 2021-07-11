Динамо і Дженоа не домовилися щодо Супряги

Джерело - sport.ua.
Переговори між Дженоа і Динамо з приводу переходу форварда Владислава Супряги зайшли у глухий кут.
Про це повідомляє Трибуна.
Італійський клуб планував придбати 21-річного форварда у форматі оренди з обов'язковим подальшим викупом або ж з розстрочкою на кілька років.
Кияни хочуть отримати більшу частину фінансової компенсації вже зараз. Італійців це не влаштовує, і вони призупинили переговори. На цей момент перехід Супряги малоймовірний, хоча в майбутньому Дженоа може повернутися до його кандидатури.
Раніше повідомлялося, що можлива сума трансферу Супряга становитиме 7-8 мільйонів євро без бонусів. Італійський клуб погодив з українцем 5-річний контракт. Дженоа розглядає кандидатуру форвард Аталанти Сема Ламмерса у разі невдачі з переходом Супряги.