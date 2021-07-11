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Динамо і Дженоа не домовилися щодо Супряги

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Кияни мають бажання отримати оплату відразу, а італійці хотіли взяти на виплатах
Динамо і Дженоа не домовилися щодо Супряги
#Динамо

Джерело - sport.ua.

Переговори між Дженоа і Динамо з приводу переходу форварда Владислава Супряги зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє Трибуна.

Італійський клуб планував придбати 21-річного форварда у форматі оренди з обов'язковим подальшим викупом або ж з розстрочкою на кілька років.

Кияни хочуть отримати більшу частину фінансової компенсації вже зараз. Італійців це не влаштовує, і вони призупинили переговори. На цей момент перехід Супряги малоймовірний, хоча в майбутньому Дженоа може повернутися до його кандидатури.

Раніше повідомлялося, що можлива сума трансферу Супряга становитиме 7-8 мільйонів євро без бонусів. Італійський клуб погодив з українцем 5-річний контракт. Дженоа розглядає кандидатуру форвард Аталанти Сема Ламмерса у разі невдачі з переходом Супряги.

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