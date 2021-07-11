Лінекер: Мессі отримає ще один Золотий м'яч

Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки.

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер привітав аргентинців з цим тріумфом.

"Вітаю Аргентину з перемогою в Кубку Америки. Мессі був багато разів близький до перемоги зі збірною і домігся успіху на великому турнірі після такого довгого очікування. Мессі був неймовірно сильним на цьому турнірі, він отримає ще один Золотий м'яч. Незаперечний GOAT(найвеличніший з усіх - прим.) часів світового футболу", - написав Лінекер.