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Мессі грав з травмою в фіналі Кубка Америки

Сьогодні 12:14 477 0
У аргентинця є проблеми із задньою поверхнею стегна
Мессі грав з травмою в фіналі Кубка Америки
#Мессі, #Збірна Аргентини, #Кубок Америки, #Скалоні

Джерело - Ole.

Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки. Капітан аргентинців Ліонель Мессі грав у вирішальному матчі з пошкодженням.

Про це повідомляє головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

"У нього була проблема із задньою поверхнею стегна, але він грав. Це багато що говорить про те, який Лео футболіст. Робота з Мессі - унікальний досвід. Якби люди знали його так, як ми, то любили б його набагато сильніше", - сказав Скалоні.

Нагадаємо, Мессі - найкращий бомбардир та асистент Кубка Америки.

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