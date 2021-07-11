Мессі грав з травмою в фіналі Кубка Америки

Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки. Капітан аргентинців Ліонель Мессі грав у вирішальному матчі з пошкодженням.

Про це повідомляє головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

"У нього була проблема із задньою поверхнею стегна, але він грав. Це багато що говорить про те, який Лео футболіст. Робота з Мессі - унікальний досвід. Якби люди знали його так, як ми, то любили б його набагато сильніше", - сказав Скалоні.