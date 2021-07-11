Мессі про перемогу в Кубку Америки: Кращого моменту не придумати

Збірна Аргентина переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки (1:0).

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу на Копа Америка.

"Мені потрібно було виграти що-небудь зі збірною, і я вдячний Богу, що це сталося. Сталося в Бразилії проти Бразилії. Я відчуваю божевільне щастя, це неможливо описати словами. Багато разів я засмучувався, але знав, що одного разу це станеться. Кращого моменту годі й чекати. Наша команда повністю заслужила цей успіх, він вражає. Я дуже радий", - сказав Мессі.